Naoned Urban Trail, Stade Michel Lecointre Beaulieu, Nantes

Naoned Urban Trail Dimanche 31 mai, 07h30 Stade Michel Lecointre Beaulieu Loire-Atlantique

Entre 11,50€ et 23,50€ selon la distance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T07:30:00+02:00 – 2026-05-31T13:30:00+02:00

Fin : 2026-05-31T07:30:00+02:00 – 2026-05-31T13:30:00+02:00

Naoned Urban Trail by Capeos, le Trail Urbain de Nantes à ne pas manquer ! Découvrez le Naoned Urban Trail, l’événement incontournable qui vous invite à parcourir la cité des Ducs d’une manière atypique.

Un défi sportif unique où l’effort se conjugue à la découverte des lieux emblématiques de Nantes. Le Naoned Urban Trail vous fera découvrir des sites inédits, des espaces verts et des trésors culturels nantais.

Préparez-vous à gravir des marches, découvrir des passages insolites et chemins pavés, à suivre la Loire et à redécouvrir la ville à travers un regard inédit.

Une ambiance conviviale et festive

Cet événement, c’est aussi une fête : des animations musicales, des encouragements tout au long du parcours et une arrivée triomphale sur l’île de Nantes où coureurs et spectateurs se retrouvent dans une ambiance chaleureuse.

Programmes et Parcours

Que vous soyez un coureur aguerri, un amateur en quête de challenge ou juste là pour vous amuser entre amis ou collègues, cette course est faite pour vous.

Trois parcours variés adaptés à tous les niveaux, sont proposés :

• 9h – Départ du Trail L – L’impression’Nantes (+/- 24 km) : Pour les plus aguerris, une véritable aventure sportive à travers les ruelles et monuments de Nantes.

• 9h30 – Départ du Trail M – La Surpre’Nantes (+/- 16 km) : Un format intermédiaire, parfait pour ceux qui veulent mêler effort et découverte.

• 10h – Départ du Trail S – La Rayon’Nantes (+/- 8 km) : Idéal pour les débutants ou ceux qui souhaitent profiter d’un parcours court et accessible.

Inscriptions

Ouverture des inscriptions le lundi 2 mars 2026 à 20h26 !

Site de l’événement : https://www.naoned-urban-trail.fr/

Stade Michel Lecointre Beaulieu 2 Boulevard Alexandre Millerand, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.naoned-urban-trail.fr/ »}] [{« link »: « https://www.naoned-urban-trail.fr/ »}]

Naoned Urban Trail, l’événement incontournable : un défi sportif unique où l’effort se conjugue à la découverte des lieux emblématiques de Nantes sur 3 parcours différents. sport athlétisme