Voyage culturel et gastronomique Gwangju-Nantes Cosmopolis Nantes
Voyage culturel et gastronomique Gwangju-Nantes Cosmopolis Nantes jeudi 28 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 18:00 – 19:30
Gratuit : non Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Vous projetez de voyager en Corée ? Découvrez par des rencontres et des expériences partagées avec des artistes coréens, des professionnels de l’art culinaire, de la parfumerie et de l’art textile la région Jeollanam-do (Gwangju/ Naju) Cet événement, organisé en partenariat avec Urbanbrook, est proposé dans le cadre du 13e Festival Printemps coréen à découvrir du 6 au 31 mai 2026 à l’Espace Cosmopolis, à la Salle Paul Fort, aux Salons Mauduit, Pannonica, au Printemps des Nefs, Magmaa et Stéréolux.
Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000
02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr
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