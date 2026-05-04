Concert inclusif Bouge les lignes Maison de Quartier de Doulon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 19:30 – 21:30

Gratuit : non Participation libre Tout public

Venez danser sur de la musique atypique lors de cette soirée concert inclusive ! Sur scène, des jeunes en situation de handicap et valides vous présenteront de la musique rythmée et engagée. Au programme : Balikou, groupe de percussions-machines de l’IEM La Marrière. Un mix détonnant entre électro, hip-hop, techno et musique du monde.Le Grillo Crew, groupe de rap / hip-hop de La Grillonnais avec des textes percutants.Tambour Battant, groupe de percussions africaines énergétique et festif.

Maison de Quartier de Doulon Nantes 44300

02 51 80 68 00 https://loire-atlantique.apf-francehandicap.org/agenda/concert-inclusif-bouge-lignes



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