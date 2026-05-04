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Concert inclusif Bouge les lignes Maison de Quartier de Doulon Nantes

Concert inclusif Bouge les lignes Maison de Quartier de Doulon Nantes

Concert inclusif Bouge les lignes Maison de Quartier de Doulon Nantes jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Maison de Quartier de Doulon

Adresse : 1 rue de la Basse Chênaie

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 19:30

Tarif : Participation libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 19:30 – 21:30
Gratuit : non Participation libre Tout public 

Venez danser sur de la musique atypique lors de cette soirée concert inclusive ! Sur scène, des jeunes en situation de handicap et valides vous présenteront de la musique rythmée et engagée. Au programme : Balikou, groupe de percussions-machines de l’IEM La Marrière. Un mix détonnant entre électro, hip-hop, techno et musique du monde.Le Grillo Crew, groupe de rap / hip-hop de La Grillonnais avec des textes percutants.Tambour Battant, groupe de percussions africaines énergétique et festif.

Maison de Quartier de Doulon Nantes 44300
02 51 80 68 00 https://loire-atlantique.apf-francehandicap.org/agenda/concert-inclusif-bouge-lignes


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