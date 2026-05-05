Balade des 5 jardins, Muséum d’histoire Naturelle, Nantes

Balade des 5 jardins Mercredi 13 mai, 14h15 Muséum d’histoire Naturelle Loire-Atlantique

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T14:15:00+02:00 – 2026-05-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-13T14:15:00+02:00 – 2026-05-13T16:30:00+02:00

Balade des 5 jardins

Mercredi 13 mai à 14h15 Nantes

Partez à la découverte de 5 jardins emblématiques, ou plus confidentiels, sur une boucle de 2 kilomètres. Une découverte naturaliste, historique et sensible.

Avec Jonathan Orain, médiateur au Muséum

Informations pratiques

• Rdv à 14h15, square Gabriel Chéreau (accès rue de l’Héronnière)

• Gratuit, sur réservation sur http://billets.museum.nantesmetropole.fr / tous publics

• Renseignements : jonathan.orain@nantesmetropole.fr ou au 06.74.98.05.35

Muséum d’histoire Naturelle 12 Rue Voltaire, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billets.museum.nantesmetropole.fr/workshop-detail/3344 »}] [{« link »: « https://billets.museum.nantesmetropole.fr/workshop-detail/3344 »}, {« link »: « mailto:jonathan.orain@nantesmetropole.fr »}]

Au cœur de Nantes, le Muséum vous propose de partir à la découverte de 5 jardins riches en biodiversité et en histoire(s). balade nature

Muséum de la métropole de Nantes