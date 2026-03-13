« La robotique industrielle et de construction » – Conférence par Stéphane CARO Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-06 14:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

Les robots parallèles à câbles (RPC) constituent une classe particulière de robots parallèles dont la plateforme mobile est reliée à un châssis fixe par des câbles. Les câbles sont enroulés sur des treuils motorisés. Des poulies passives peuvent guider les câbles des treuils jusqu’aux points de sortie. Un système de commande centralisé coordonne les moteurs actionnant les treuils. Ainsi, la situation (position + orientation) et le mouvement de la plateforme mobile sont contrôlés en modifiant la longueur des câbles.Les RPC présentent plusieurs avantages, notamment : une masse relativement faible des parties mobiles ; un espace de travail potentiellement très vaste grâce à leur modularité ; des capacités de reconfiguration.Par conséquent, ils peuvent être utilisés dans de nombreuses applications, telles que la manipulation de charges lourdes, la peinture d’avions, la manutention de cargaisons, la logistique d’entrepôt, les opérations d’assemblage à grande échelle ou encore les opérations rapides de type « pick-and-place ». D’autres applications possibles incluent la diffusion d’événements sportifs, les dispositifs haptiques, les structures de support pour télescopes géants et les plateformes déployables de recherche et de sauvetage.Cette intervention portera sur la conception, la modélisation, l’analyse de l’espace de travail et la commande des RPC. Un accent particulier sera mis sur le développement des RPC à Nantes (au LS2N et à l’IRT Jules Verne), ainsi que sur leurs applications potentielles dans l’industrie et la robotique de construction, par exemple, l’impression 3D de logements et les applications sur les chantiers. Stéphane Caro est Directeur de Recherche au CNRS au sein du Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (LS2N). Diplômé de l’École Centrale de Nantes et docteur de l’Université de Nantes, il a complété son parcours par un post-doctorat à l’Université McGill (Canada) avant d’obtenir son HDR en 2014.Expert reconnu en robotique, il dirige l’équipe RoMaS au LS2N, tout en étant chercheur à l’IRT Jules Verne et responsable du Labex IMAF. Ses travaux de recherche se concentrent sur la conception, la modélisation et la commande de robots parallèles à câbles et de robots reconfigurables.Ses contributions scientifiques ont conduit à la publication de 107 articles dans des revues internationales, 206 communications et 10 brevets. Sa stature internationale est confirmée par sa présence dans le prestigieux classement de Stanford (2022, 2023, 2025) parmi les 2 % des scientifiques les plus cités au monde.

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

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