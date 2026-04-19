Exposciences Ancien Collège Rosa Parks Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-30 10:00 – 16:00

Gratuit : oui Entrée libre Gratuit Tout public

Mercredi 29 et jeudi 30 avril de 10h à 16h NantesExposciences est un événement ouvert au public qui permet la rencontre entre le grand public et le monde de la recherche. Des projets scientifiques de groupes d’enfants, d’adolescents ou de jeunes y seront présentés et des experts animeront des stands.Les médiateurs du Muséum seront présents pour présenter le futur musée avec un jeu autour des collections. Informations pratiques• Accès libre pour le grand public• Réservation pour les groupes : exposcience44@francas-pdl.asso.fr• Ancien collège Rosa Parks, 91 Bd Pierre de Coubertin, Nantes

Ancien Collège Rosa Parks Breil – Barberie Nantes 44100



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