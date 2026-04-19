Conférence sur la 6ème extinction Médiathèque du Muséum d’histoire Naturelle Nantes
Conférence sur la 6ème extinction Médiathèque du Muséum d’histoire Naturelle Nantes jeudi 30 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-30 19:00 – 20:30
Gratuit : oui Gratuit sur inscription Réservation sur https://www.helloasso.com/associations/les-copains-du-museum/evenements/6e-extinction Tout public
Jeudi 30 avril 2026 à 19h NantesVivons-nous la sixième extinction de masse des espèces ?L’association Les Copains du Muséum organise une conférence le jeudi 30 avril à 19h dans l’amphithéâtre du Muséum, animée par le professeur Jack-Yves Deschamps.Informations pratiques• Gratuit sur réservation ici
Médiathèque du Muséum d’histoire Naturelle Nantes 44000
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