Conférence sur la 6ème extinction Médiathèque du Muséum d’histoire Naturelle Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-30 19:00 – 20:30

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Réservation sur https://www.helloasso.com/associations/les-copains-du-museum/evenements/6e-extinction Tout public

Jeudi 30 avril 2026 à 19h NantesVivons-nous la sixième extinction de masse des espèces ?L’association Les Copains du Muséum organise une conférence le jeudi 30 avril à 19h dans l’amphithéâtre du Muséum, animée par le professeur Jack-Yves Deschamps.Informations pratiques• Gratuit sur réservation ici

Médiathèque du Muséum d’histoire Naturelle Nantes 44000



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