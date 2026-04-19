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Conférence sur la 6ème extinction Médiathèque du Muséum d’histoire Naturelle Nantes

Conférence sur la 6ème extinction Médiathèque du Muséum d’histoire Naturelle Nantes

Conférence sur la 6ème extinction Médiathèque du Muséum d’histoire Naturelle Nantes jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Médiathèque du Muséum d'histoire Naturelle

Adresse : 12 Rue Voltaire, Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 19:00

Tarif : Gratuit sur inscription Réservation sur https://www.helloasso.com/associations/les-copains-du-museum/evenements/6e-extinction

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-30 19:00 – 20:30
Gratuit : oui Gratuit sur inscription Réservation sur https://www.helloasso.com/associations/les-copains-du-museum/evenements/6e-extinction Tout public 

Jeudi 30 avril 2026 à 19h NantesVivons-nous la sixième extinction de masse des espèces ?L’association Les Copains du Muséum organise une conférence le jeudi 30 avril à 19h dans l’amphithéâtre du Muséum, animée par le professeur Jack-Yves Deschamps.Informations pratiques• Gratuit sur réservation ici

Médiathèque du Muséum d’histoire Naturelle Nantes 44000


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