Métamortem – Contre-Funérailles – Maryne Lanaro TU-Nantes Nantes mercredi 6 mai 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-06 21:00 – 22:20

Gratuit : non de 8 € à 18 € – Gratuit pour les étudiants de Nantes Université
Billetterie : tunantes.fr/agenda
Tout public, Etudiant

Théâtre Entre imaginaire et pratique collective, ce spectacle articule questions funéraires et environnementales, replace la mort au cœur de la cité et l’importance des rituels dans nos vies. Aux funérailles du grand-père, l’officiante s’est trompée de prénom, les cendres sont tombées en paquet, personne n’a dit un mot.Quand une soirée est ratée, on va dans la cuisine et on fait une contre-soirée. Et pour les funérailles ? Des Contres-Funérailles ? Éclairés à la lueur des bougies, nous sommes tous et toutes conviés à une cérémonie funéraire d’un genre nouveau : une contre-célébration, où l’on cherche collectivement ce que ça peut être, comme une revanche à tous ces moments d’adieux ratés. Par des gestes simples, des rires, des silences et des mots, les participants sont invités à se relier à leurs disparus : une grand-mère, un parent, un chat, un glacier… Dans cet aller-retour entre imaginaire et pratique, METAMORTEM déploie un espace sensible dans lequel chacun/chacune peut trouver une place juste. Par Maryne Lanaro – Collectif Grand Dehors Tout public à partir de 13 ans Durée : 1h20 Représentations les 5 et 6 mai 2026 à 21h Rencontre avec l’équipe artistique mardi 5 mai 2026 à l’issue de la représentation

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

