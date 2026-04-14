Bruits de couloir : répartition aléatoire de 20% de carrés, superposée 5 fois en pivotant au centre, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Bruits de couloir : répartition aléatoire de 20% de carrés, superposée 5 fois en pivotant au centre Jeudi 30 avril, 12h30 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne.

Tarif : 12€ / 8€ / 4€ / 2,50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T12:30:00+02:00 – 2026-04-30T13:30:00+02:00

Fin : 2026-04-30T12:30:00+02:00 – 2026-04-30T13:30:00+02:00

En présence de Laure Chatrefou, réalisatrice du podcast.

Cette année, à l’occasion du ré-accrochage des collections d’art moderne et contemporain, le musée enrichit sa série de podcasts dédiés aux coulisses du musée. Peintures, sculptures et assemblages vous racontent leurs secrets. À cette occasion, le musée vous propose une série de rencontres autour de six oeuvres avec celles et ceux qui les imaginent, les installent, les déplacent, les restaurent et en prennent soin : artistes, techniciens, régisseurs, restaurateurs…

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/reserver-une-activite-au-musee-d-arts-de-nantes/ »}]

Un rendez-vous du midi autour du podcast Bruits de couloir