Masterclass Octotrip | Lucas Dessaint et Jules Boittin, Conservatoire de Nantes, Nantes

Masterclass Octotrip | Lucas Dessaint et Jules Boittin Jeudi 30 avril, 10h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Entrée libre sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T10:00:00+02:00 – 2026-04-30T13:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T10:00:00+02:00 – 2026-04-30T13:00:00+02:00

Des masterclass animée par Lucas Dessaint et Jules Boittin, musiciens de l’ensemble Octotrip, offrira aux étudiants des classes de trombone et d’euphonium/tuba un temps d’échange et de travail dans deux salles différentes.

Octotrip est un ensemble de huit musiciens issus du CNSMD de Lyon, réunis autour d’un répertoire à la fois classique, contemporain, jazz et improvisé. Depuis 2015, ils collaborent avec de grands compositeurs pour créer un son unique. En 2021, ils franchissent un cap avec leur conte musical Myriam & le Verger Merveilleux. En 2023, ils donnent naissance à Atrahasis avec Leïla Martial et Anissa Nehari, dont un disque paraît au printemps 2024.

En guise de restitution du travail, un concert aura lieu le mercredi 29 avril à 18h15.

Cette masterclass est à destination des élèves des classes de trombone ainsi que des élèves des classes de tuba et d’euphonium.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Des masterclass animée par Lucas Dessaint et Jules Boittin, musiciens de l’ensemble Octotrip, offrira aux étudiants des classes de trombone et d’euphonium/tuba un temps d’échange et de travail. masterclass

© Amy Gibson