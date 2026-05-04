Soirée Médias de quartier #5 Libre Usine (La) Nantes
Soirée Médias de quartier #5 Libre Usine (La) Nantes mercredi 6 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-06 18:00 –
Gratuit : oui En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public, Adulte – Age minimum : 10 et Age maximum : 99
Écoute de podcasts et discussionLa soirée “Médias de quartier” est l’occasion de partager la parole des habitant·es du quartier Malakoff à travers l’écoute de podcasts. Pour cette 5ème soirée, venez échanger sur les actualités et les actions de solidarité du quartier. Installez-vous confortablement, écoutez les témoignages et discutons ensemble autour d’un pot proposé par le Malakouleur ! Organisé par Pop’ Média, Bela FM et Malakocktail. Accueilli à la Libre Usine.
Libre Usine (La) Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
residenceslibreusine@lelieuunique.com
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