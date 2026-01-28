A portée de voix Théâtre de la rue de belleville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-06 20:30 – 22:00

Gratuit : non Tarif plein : 22€Tarif réduit : 17€Carte blanche : 12€ Tout public

C’est l’odyssée de compagnons autistes qui se battent pour acquérir une certaine forme de parole et pouvoir partager leurs histoires. Nous les suivons dans leur quotidien à travers les péripéties d’un voyage qui doit les mener sur la scène d’un grand festival. Tout est dit dans la délicatesse : les angoisses, l’inquiétude des parents vieillissants, la vie de couple, mais aussi l’enthousiasme, la force de vie, et l’humour, qui jaillit plus souvent qu’on ne l’attend.Epopée à la fois flamboyante et émouvante, ce récit tisse une passerelle entre deux mondes moins éloignés l’un de l’autre qu’on ne le croit.«Tour à tour conteur, comédien ou témoin, Marc Buléon donne à voir avec le plus grand respect l’intime des ces personnes, leur combat pour gagner la parole, la force de vie qui les anime… » Ouest-France TARIF SPECIALPour ce 2ème spectacle de Marc Buléon, nous proposons un tarif à 12€ sur présentation d’un billet « La géométrie des silences ». Un spectacle de et par Marc BuléonCréation lumière de Daniel Philippe

Théâtre de la rue de belleville Nantes 44100



