Saison vagabonde, Square Georges Méliès, Nantes
Saison vagabonde, Square Georges Méliès, Nantes mercredi 13 mai 2026.
Saison vagabonde Mercredi 13 mai, 14h00 Square Georges Méliès Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T17:00:00+02:00
Concert de Gabriel Saglio proposé par La Bouche d’Air suivi d’un atelier d’écriture poétique animé par la Bibliothèque municipale pour poursuivre l’invitation au voyage.
Renseignements à la bibliothèque du Breil-Malville
Square Georges Méliès Rue Georges Méliès – Nantes Nantes 44036 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire
Concert de Gabriel Saglio proposé par La Bouche d’Air suivi d’un atelier d’écriture
Antoine Violleau
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