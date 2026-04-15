Saison vagabonde, Square Georges Méliès, Nantes

Saison vagabonde Mercredi 13 mai, 14h00 Square Georges Méliès Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T17:00:00+02:00

Concert de Gabriel Saglio proposé par La Bouche d’Air suivi d’un atelier d’écriture poétique animé par la Bibliothèque municipale pour poursuivre l’invitation au voyage.

Renseignements à la bibliothèque du Breil-Malville

Square Georges Méliès Rue Georges Méliès – Nantes Nantes 44036 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire

Concert de Gabriel Saglio proposé par La Bouche d’Air suivi d’un atelier d’écriture

Antoine Violleau