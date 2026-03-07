Gala Manssclass : RDC Congo, la voix des silencieuses Salle Sémaphore Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-28 14:00 – 17:00

Gratuit : non A partir de 16 €, gratuit pour les moins de 4 ans, tarif réduit 1er Spectacle de 10h- Gratuit pour les moins de 4 ans- Tarif réduit 16€ : étudiants, enfants de 4 à 12 ans, demandeurs d’emploi, sur présentation de justificatif )- Tarif adulte : 21€- Tarif sur place le jour J : 25€2e specatcle de 14h- Gratuit pour les moins de 4 ans- Tarif réduit 17€ : étudiants, enfants de 4 à 12 ans, demandeurs d’emploi, sur présentation de justificatif )- Tarif adulte : 22€- Tarif sur place le jour J : 26€3e spectacle de 18h- Gratuit pour les moins de 4 ans- Tarif réduit 18€ : étudiants, enfants de 4 à 12 ans, demandeurs d’emploi, sur présentation de justificatif )- Tarif adulte : 23€- Tarif sur place le jour J : 27€ Tout public

Congo : Beauté, Fractures & Renaissance est une œuvre chorégraphique intense et émouvante qui raconte le Congo dans toute sa complexité : sa beauté, ses richesses et ses blessures. À travers trois actes, le spectacle traverse l’histoire d’un pays marqué par l’exploitation, les conflits et les violences, tout en célébrant la culture, la force et l’âme de son peuple.Entre émotion et puissance ce spectacle est un hommage vibrant à celles et ceux qui refusent d’abandonner.Il y aura 3 représentations à des horaires différents (10h, 14h et 18h), mais le contenu du spectacle restera identique.???? Réservations

Salle Sémaphore Nantes Nantes 44200

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