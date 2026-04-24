Vide-grenier & Fête de quartier pole associatif Félix Thomas Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 10:00 – 18:00

Gratuit : non Vide grenier 2026-ouverture des inscriptionsInformations d’inscription aux vide?greniersvidegrenier.aqsf@gmail.comLes réservations d’emplacements sont désormais ouvertes. Chaque emplacement mesure 3 m x 2 m.-Tarif adhérents : 7 €-Tarif non?adhérents : 10 €-Uniquement 37 places disponiblesDocuments nécessaires pour valider l’inscriptionPour que votre demande soit prise en compte, merci de fournir :- La fiche d’inscription/attestation dûment complétée et signée,- Une copie papier recto?verso de votre pièce d’identité (aucun envoi par mail n’est accepté pour des raisons de sécurité)- Le règlement, effectué par virement ou par chèque.L’inscription devient définitive uniquement après réception de l’ensemble du dossier et du paiement.À réception de la fiche complétée, signée, et du règlement, un mail de confirmation vous sera envoyé pour valider officiellement votre participation au vide?grenier.Informations importantes- Aucun accès en voiture sur le site.- Le dépôt des objets se fait exclusivement à pied. Tout public

Vide-grenier & Fête de quartier !Nous vous donnons rendez-vous pour une journée conviviale organiséeAu programme : jeux pour enfants, pêche à la ligne, structure gonflable, animations… et un espace restauration pour se régaler !Venez nombreux partager ce moment avec nous et profiter de l’ambiance du quartier

pole associatif Félix Thomas Nantes 44000



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