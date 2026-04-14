Saison Vagabonde : Résonances – Cie Envague, La Cocotte Solidaire, Nantes

Saison Vagabonde : Résonances – Cie Envague Samedi 13 juin, 12h20 La Cocotte Solidaire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T12:20:00+02:00 – 2026-06-13T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T12:20:00+02:00 – 2026-06-13T14:00:00+02:00

“Résonances” invite à plonger dans l’instant présent, porté par la force et l’imprévisibilité de la mer. Entre fluidité et éclats, sérénité et tempête, la danse en incarne les états, telle une vague perpétuelle. La musique épouse chaque mouvement, créant un espace suspendu où son et geste fusionnent en une poésie vibrante.

Partenariat avec “Les Festives”, un évènement à l’initiative des habitants, du Pannonica et de la Cocotte solidaire

Programmation de la Saison Vagabonde

La Cocotte Solidaire 1 ile de versailles 44000 Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?category=all%2Cexpositions%2Cfestivals&date=11%2F12%2F2024&search=saisonvagabonde2026 »}]

Inspiré par la mer, ce spectacle de danse immersif invite à se reconnecter à l’instant présent. saisonvagabonde2026

DR