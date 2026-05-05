Ateliers magie, La Locomotive – Maison de Quartier Erdre-Batignolles, Nantes

Ateliers magie Samedi 13 juin, 10h00 La Locomotive – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Loire-Atlantique

3 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T11:00:00+02:00

Bienvenue, apprenti magicienne et magicien ! ✨

Tu viens d’ouvrir la porte d’un monde enchanté… Prépare ta baguette et ton sourire malicieux, car l’atelier des petits magiciens t’attend ! tours de magie, paris magiques et mystères seront au rendez-vous.

Lors de ces ateliers, tu apprendras des tours mystérieux, des formules oubliées et des astuces que seuls les vrais sorciers connaissent… et ne révèlent qu’aux plus curieux…

Alors, es-tu prêt à rejoindre l’école des merveilles ?

Ton billet est la clé… ouvre la porte des secrets !

Session de 6 ateliers pouvant être suivis indépendamment. Chaque atelier permet de découvrir un nouveau tour et de repartir avec un set de magie.

La Locomotive – Maison de Quartier Erdre-Batignolles 109 avenue de la Gare de Saint Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/ateliers-magie-a-la-locomotive-de-nantes&multi=32827&margin=no_margin&color=635BFF&parent=lescrazydruids&margin=no_margin&color=635BFF »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240415460 »}, {« type »: « email », « value »: « mq-locomotive@mairie-nantes.fr »}]

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