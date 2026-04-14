Atelier d’initiation Blender pour le motion design, STEREOLUX, Nantes

Atelier d’initiation Blender pour le motion design Mardi 9 juin, 18h30 STEREOLUX Loire-Atlantique

Unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T18:30:00+02:00 – 2026-06-09T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T18:30:00+02:00 – 2026-06-09T21:00:00+02:00

En quelques années, Blender est devenu une référence incontournable pour la modélisation, l’animation et le rendu 3D, notamment pour les motion designers et animateur·ices 3D. Gratuit et open source, il s’impose aujourd’hui comme un outil clé dans les domaines de l’animation, du jeu vidéo, de l’illustration 3D ou encore du motion design.

À travers des exercices pratiques, vous apprendrez à modéliser vos objets en 3D, les animer, créer des textures simples, puis ajouter des lumières et lancer un rendu 3D.

Cet atelier, animé par Yohann Jaffrès, est envisagé comme une initiation pour débutant·es. Il comprend la présentation de ressources sur le sujet, une veille créative et artistique, ainsi qu’un état des lieux des usages possibles.

Matériel nécessaire : ordinateur portable + Blender

Niveau : débutant

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