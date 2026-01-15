Date et horaire de début et de fin : 2026-03-25 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Découvrez la nouvelle exposition temporaire de la Maison des Hommes et des techniques : « L’agroalimentaire, une empreinte nantaise », sur l’histoire de l’agroalimentaire à Nantes.Portée par la Loire, Nantes construit son industrie en s’appuyant sur les échanges et les innovations. L’agroalimentaire y a joué un rôle majeur, faisant naître des entreprises devenues emblématiques : LU, BN, Tipiak, Amieux, Béghin Say ou encore Cassegrain.Cette exposition temporaire invite petits et grands à découvrir cette aventure nantaise à travers un parcours riche en contenus et accessible, centré sur les thématiques suivantes : les secteurs de l’agroalimentaire, la chaîne de production, le rôle de la publicité dans cette industrie, les luttes sociales, la vie ouvrière et enfin l’avenir de l’agroalimentaire à Nantes.Une plongée passionnante dans l’histoire d’un territoire, à la croisée du fleuve, de l’industrie et de la gourmandise.

Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Île de Nantes Nantes 44200

02 40 08 20 22 http://www.maison-hommes-techniques.fr mht.nantes@wanadoo.fr 0240082022 https://www.maison-hommes-techniques.fr/lagroalimentaire-une-empreinte-nantaise/



