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Conte, raconte, Ludothèque Accord du Breil, Nantes

Conte, raconte, Ludothèque Accord du Breil, Nantes

Conte, raconte, Ludothèque Accord du Breil, Nantes mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Ludothèque Accord du Breil

Adresse : 54 rue du Breil Nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Conte, raconte Mercredi 10 juin, 10h00 Ludothèque Accord du Breil Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T10:00:00+02:00 – 2026-06-10T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T10:00:00+02:00 – 2026-06-10T11:00:00+02:00

Lectures d’albums pour les enfants à partir de 4 ans
Renseignements à la bibliothèque du Breil-Malville

Ludothèque Accord du Breil 54 rue du Breil Nantes Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire
Lectures d’albums pour les enfants à partir de 4 ans

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