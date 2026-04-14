Conte, raconte, Ludothèque Accord du Breil, Nantes

Conte, raconte Mercredi 10 juin, 10h00 Ludothèque Accord du Breil Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T10:00:00+02:00 – 2026-06-10T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T10:00:00+02:00 – 2026-06-10T11:00:00+02:00

Lectures d’albums pour les enfants à partir de 4 ans

Renseignements à la bibliothèque du Breil-Malville

Ludothèque Accord du Breil 54 rue du Breil Nantes Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire

Lectures d’albums pour les enfants à partir de 4 ans