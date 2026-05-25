Culotté.e.s Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champ-de-Mars Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-09 18:30 – 19:30

Gratuit : oui par mail : a.minima.prod@gmail.compar téléphone : 06.89.17.46.91 ou 06.60.27.10.17 Tout public – Age minimum : 11 et Age maximum : 99

Charlie et Millie, deux femmes en plein questionnement nous entraînent dans leur envie de libération et leurs contradictions. En même temps qu’elles cherchent leur pouvoir émancipateur, elles convoquent le courage, la témérité et le brin de folie de femmes extraordinaires. D’Annette Kellerman à Christine Jorgensen, elles célèbrent les parcours de personnalités qui, en s’émancipant d’injonctions sociétales, se sont réalisées et ont fait progresser la société.Dans un décor pop et coloré inspiré de la bande dessinée, nos deux personnages nous dressent une galerie de portraits singuliers tout en explorant – avec passion et maladresse – leur propre émancipation. Conception, écriture et intérprétation : Céline Bossard et Morgane DaniaudMise en scène : Damien MarquetCostumes et scénographie : Claire Grosbois Durée : 50 min. A partir de 11 ans

Grand Atelier – Maison de Quartier Madeleine Champ-de-Mars Nantes 44000



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