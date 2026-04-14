stage découverte clown, Le Chapidock – école des arts du cirque, Nantes
stage découverte clown, Le Chapidock – école des arts du cirque, Nantes lundi 8 juin 2026.
stage découverte clown Lundi 8 juin, 19h30 Le Chapidock – école des arts du cirque Loire-Atlantique
30 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-08T19:30:00+02:00 – 2026-06-08T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-08T19:30:00+02:00 – 2026-06-08T21:30:00+02:00
avec Ismaïl Erahhali de la cie Délicatesse de l’éléphant.
Utiliser son agrès de cirque comme une porte pour aller vers le clown, à travers la maladresse.
Le Chapidock – école des arts du cirque 60 Quai Président Wilson, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@chapidock.com »}]
stage découverte clown clown stage
CommChapidock
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