stage découverte clown, Le Chapidock – école des arts du cirque, Nantes

stage découverte clown Lundi 8 juin, 19h30 Le Chapidock – école des arts du cirque Loire-Atlantique

30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-08T19:30:00+02:00 – 2026-06-08T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-08T19:30:00+02:00 – 2026-06-08T21:30:00+02:00

avec Ismaïl Erahhali de la cie Délicatesse de l’éléphant.

Utiliser son agrès de cirque comme une porte pour aller vers le clown, à travers la maladresse.

Le Chapidock – école des arts du cirque 60 Quai Président Wilson, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@chapidock.com »}]

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