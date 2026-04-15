Vide-greniers de la Méthode, rue de la Méthode, Nantes, Nantes

Vide-greniers de la Méthode Dimanche 7 juin, 08h00 rue de la Méthode, Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Vide-greniers dimanche 7 Juin 2026 de 8H à 18H

Organisé par l’association du quartier de Sainte-Thérèse

rue de la Méthode, Nantes rue de la Méthode Nantes 44036 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « videgrenier.methode@gmail.com »}]

Rue de la Méthode, côté Eglise Ste Thérèse Vide-Greniers Méthode videgreniers2026