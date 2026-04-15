Vide-greniers de la Méthode, rue de la Méthode, Nantes, Nantes
Vide-greniers de la Méthode, rue de la Méthode, Nantes, Nantes dimanche 7 juin 2026.
Vide-greniers de la Méthode Dimanche 7 juin, 08h00 rue de la Méthode, Nantes Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Vide-greniers dimanche 7 Juin 2026 de 8H à 18H
Organisé par l’association du quartier de Sainte-Thérèse
rue de la Méthode, Nantes rue de la Méthode Nantes 44036 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « videgrenier.methode@gmail.com »}]
Rue de la Méthode, côté Eglise Ste Thérèse Vide-Greniers Méthode videgreniers2026
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