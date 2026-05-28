Exposition – Brillos, les cultures Queer en Amérique latine hispanophone Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-06 13:30 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite

Le concept de brillo fait référence à la lumière qu’un corps émet et au reflet des influences extérieures qui peuvent la modifier.De la même manière, l’identité individuelle, multiple, collective et modifiable se construit entre ce que nous sommes intrinsèquement et la façon dont la société nous perçoit, positivement ou négativement.À travers Brillos, l’association franco-mexicaine COMAL met en lumière le vécu de milliers de personnes en Amérique Latine hispanophone qui se sont construites en dehors de l’hétéronormativité.Le parcours des personnes LGBTQIA+ prend des formes hybrides qui questionnent plusieurs identités à la fois (appartenance sociale, ethnique) et les formes de stratification, domination ou discrimination auxquelles ces personnes se voient confrontées, comme c’est par exemple le cas de femmes trans indigènes entre autres personnes LGBTQIA+.Ces histoires ont transcendé les frontières pour atteindre la France, où chercheur.euse.s, artistes, cinéastes et écrivain.e.s explorent ces parcours afin de rendre visibles ces expériences et de mieux comprendre leur contexte. Portée par l’association franco-mexicaine COMAL, cette proposition culturelle et artistique s’inscrit dans le mois des fiertés 2026, célébrant les personnes LGBTQIA+.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



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