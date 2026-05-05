Chtiiing ! : Régénération – Journées nantaises de la créativité, Halles 1 & 2, Nantes

Chtiiing ! : Régénération – Journées nantaises de la créativité 28 – 31 mai Halles 1 & 2 Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T09:00:00+02:00 – 2026-05-28T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-31T09:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:30:00+02:00

Le bisou fait smack !

Le plongeon fait splash !

Le téléphone fait driiing !

Et la créativité fait Chtiiing !

Chtiiing c’est quoi ? C’est un pouvoir magique, un état d’esprit, une rencontre, un élan, une idée, un déclic. C’est l’écho de la créativité à la nantaise. Bouillonnante, éclectique, libre, insolite, sans complexe, sans chichi ni tralala. C’est une créativité qui éclate et éclabousse, qui ose.

C’est le rendez-vous du grain de folie. De ceux qui osent et entreprennent. De ceux qui en ont fait leur métier et de ceux qui pourraient bien se prendre au jeu. Ce sont 4 jours d’inspiration et de rencontres, une programmation variée, sur l’île de Nantes, gratuite et ouverte à tous.

du 28 au 31 mai 2026

En 2026, Chtiiing ! vous invite à explorer le thème de la Régénération !

Provoquez le chtiiing qui est en vous !

Programme complet sur https://chtiiing-nantes.fr/

Halles 1 & 2 5 allée Frida Kahlo, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://chtiiing-nantes.fr/ »}] [{« link »: « https://chtiiing-nantes.fr/ »}]

Chtiiing ! 4 journées curieuses, audacieuses, créatives, vivantes !

Chtiiing ! 2026