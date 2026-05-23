Poèmes à l’usage d’un monde en flammes Lieu Unique (le) Nantes
Poèmes à l’usage d’un monde en flammes Lieu Unique (le) Nantes jeudi 28 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 19:30 – 21:00
Gratuit : oui
Pour clore cette saison, Selim-a Atallah Chettaoui et Mag Levêque mêlent lectures et musique autour de « Poèmes à l’usage d’un monde en flammes » (Castor Astral, 2026), une anthologie de textes qui s’impose comme le reflet de notre époque tout en célébrant la création collective. Selim-a Atallah Chettaoui est poète et performeure originaire de Tunisie. Mêlant poésie, musique électronique et arts visuels, son oeuvre est ancrée dans l’actualité sociale et politique, explorant les entre-deux, les dissonances de nos sociétés. « Mais on est là » aborde la nécessité de lutter contre le système qui ravage des peuples et la planète. Mag Levêque évolue entre arts plastiques et écriture. Dans son travail, l’écriture devient un espace de révolte contre les dominations de classe et de genre, où la violence se légitime pour les personnes minorisées. « Le plus grand sacrifice » dénonce l’imaginaire fasciste derrière l’esthétique vendue par une influenceuse tradwife, et propose une autre vision de la famille et de la société pour résister au soft power de l’extrême droite.
Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000
02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ 0240692232 https://maisondelapoesie-nantes.com/soiree-de-cloture-de-saison/
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