Musiques celtiques, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Musiques celtiques Samedi 23 mai, 11h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00

Concert du Conservatoire de Nantes

Les violonistes, flûtistes et accordéonistes de l’ensemble Sionnach Glas du Conservatoire vous invitent à découvrir les sonorités traditionnelles d’Irlande et d’Écosse. Laissez-vous porter par les rythmes entraînants des répertoires jig, reel, hornpipe et polka.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Concert du Conservatoire de Nantes