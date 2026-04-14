Musiques celtiques, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes
Musiques celtiques, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes samedi 23 mai 2026.
Musiques celtiques Samedi 23 mai, 11h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00
Concert du Conservatoire de Nantes
Les violonistes, flûtistes et accordéonistes de l’ensemble Sionnach Glas du Conservatoire vous invitent à découvrir les sonorités traditionnelles d’Irlande et d’Écosse. Laissez-vous porter par les rythmes entraînants des répertoires jig, reel, hornpipe et polka.
Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Concert du Conservatoire de Nantes
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