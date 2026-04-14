Enfantines du monde, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Enfantines du monde Mercredi 6 mai, 10h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T10:30:00+02:00 – 2026-05-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-06T10:30:00+02:00 – 2026-05-06T11:30:00+02:00

Des lectures d’albums en plusieurs langues pour les petits à partir de 18 mois avec l’association Singa.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Des lectures d’albums en plusieurs langues pour les petits à partir de 18 mois avec l’association Singa.