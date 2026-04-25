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Médias de Quartier Libre Usine (La) Nantes

Médias de Quartier Libre Usine (La) Nantes

Médias de Quartier Libre Usine (La) Nantes mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Libre Usine (La)

Adresse : 42 bd de Sarrebruck

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 18:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-06 18:00 – 20:00
Gratuit : oui  Tout public – Age maximum : 99 

Pop’ Média, Bela FM et le Malakocktail proposent un événement « Médias de quartier » à Malakoff. Journalistes et habitant·es ont été à la rencontre des gens de Malakoff pour discuter de la solidarité dans le quartier. Installez-vous confortablement, écoutez les témoignages et discutons ensemble du sujet autour d’un pot proposé par le café-restaurant associatif Malakouleur. 18h : pot de bienvenue18h30 : écoute et échanges20h : clôture

Libre Usine (La) Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
residenceslibreusine@lelieuunique.com 0665619159


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