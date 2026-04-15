Carte blanche au Théâtre Sirocco, TNT – Terrain Neutre Théâtre, Nantes

Carte blanche au Théâtre Sirocco Samedi 25 avril, 20h00 TNT – Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique

11€ tarif réduit / 15€ tarif plein

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T20:00:00+02:00 – 2026-04-25T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T20:00:00+02:00 – 2026-04-25T22:00:00+02:00

Deux spectacles du Théâtre Sirocco pour une soirée 100% théâtre et marionnettes !

Punch & Judy : Sanglante et bouffonne, la marionnette de Mister Punch se rit de tout, il est un personnage cruel, amoral, qui n’a aucun sens logique, si ce n’est celle de refuser qu’on lui dicte sa vie. Dans cette pièce, le Théâtre Sirocco pousse les limites de la marionnette anglaise, nous offrant un duo scénique hétéroclite mais complémentaire, avançant vers un destin commun, jonglant avec la vie, jouant avec la mort…

Psykofobik : C’est au travers des textes de Dostoïvski ou encore de Docteur Jekyll et Mr Hyde que le théâtre Sirocco se questionne sur la folie. Au programme, marionnette sur table, conférencethéâtrale et dérangeante vers une folie inclusive.

Punch & Judy : Avec Farah Sadallah et Geoffrey Saumont. Mis en scène par Romain Bogrand et écrit par Geoffrey Saumont.

Psykofobik : Avec Romain Bogrand et Julien Pouplin. Mis en scène par Geoffrey Saumont, musique par Laboreal et écrit par Dostoïevski et Stevenson.

Durée : 2h

À partir de 12 ans

TNT – Terrain Neutre Théâtre 11 Allée de la Maison Rouge, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 12 12 28 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tntheatre.com »}]

Deux spectacles du Théâtre Sirocco pour une soirée 100% théâtre et marionnettes pour adulte ! Avec les pièces : Punch & Judy et Psykofobik, des créations du Théâtre Sirocco ! théâtre marionnettes