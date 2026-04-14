Performance artistique : « Loi d’exception », 25 rue jamet, Nantes
Performance artistique : « Loi d’exception », 25 rue jamet, Nantes samedi 25 avril 2026.
Performance artistique : « Loi d’exception » 25 – 27 avril 25 rue jamet Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T20:00:00+02:00 – 2026-04-25T21:00:00+02:00
Fin : 2026-04-27T14:00:00+02:00 – 2026-04-27T15:00:00+02:00
Pour la première fois dans un quartier de Nantes, le CSC accueille la performance artistique « Loi d’exception », créée le 25 mars 2022 au Château des ducs de Bretagne, à l’occasion du 10e anniversaire de l’inauguration du Mémorial de l’abolition de l’esclavage. À travers les figures d’Isis (Aïssata) et de Soudan, la performance artistique explore l’évolution et les trajectoires des peuples afro-descendants à travers le monde. Ce spectacle est une création de Rachel Fandi, chanteuse et compositrice Jazz-Soul, et de Peter Lema, metteur en scène et interprète dramatique. La représentation sera suivie d’un temps d’échanges avec les artistes et des membres du Cercle du marronnage.
Evénement proposé par le Centre du marronnage
25 rue jamet 25 rue jamet à nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
10 mai 2026 10mai2026
Archives Nationales d’Outre-Mer / Vupar / Ville de Nantes
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