Rhizome – concours jeunes talents, Conservatoire de Nantes, Nantes
Rhizome – concours jeunes talents, Conservatoire de Nantes, Nantes samedi 25 avril 2026.
Rhizome – concours jeunes talents Samedi 25 avril, 17h30 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T17:30:00+02:00 – 2026-04-25T21:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T17:30:00+02:00 – 2026-04-25T21:30:00+02:00
Le 25 avril, nous vous invitons au Conservatoire de Nantes pour une soirée dédiée aux jeunes talents nantais ! De 17h30 à 21h30, les artistes sélectionnés lors du concours Rhizome monteront sur scène pour présenter leur travail et remporter le premier prix synonyme d’un accompagnement par une structure culturelle nantaise et d’une première partie au TNT.
Au programme : musique, théâtre, projection… . Chaque artiste vous promet une prestation unique.
Venez vivre cette expérience, soutenir la scène artistique locale et partager avec nous de beaux moments. Une soirée à ne pas manquer pour tous les amateurs d’arts vivants et les curieux en quête de découvertes !
Ouverture des portes : 17h30
Début des prestations : 18h00
Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/rhizome-tremplin-de-jeunes-talents »}]
Au programme : musique, théâtre, projection… Concerts Concours
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