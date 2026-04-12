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Les rendez-vous du jeu vidéo, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Les rendez-vous du jeu vidéo, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Les rendez-vous du jeu vidéo, Médiathèque Luce Courville, Nantes mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Luce Courville

Adresse : 1 rue Eugène Thomas

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Les rendez-vous du jeu vidéo Mercredi 6 mai, 14h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:30:00+02:00

En partenariat avec Nantes Esport
Joueurs confirmés ou débutants, venez tester des jeux vidéo et défier d’autres joueurs à travers des matchs sur consoles et tablettes.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
En partenariat avec Nantes Esport Joueurs confirmés ou débutants, venez tester des jeux vidéo et défier d’autres joueurs à travers des matchs sur consoles et tablettes.

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