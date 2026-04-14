ATELIER D’ÉCRITURE « CORRESPONDANCE D’OUTRE-TOMBE » D’ARI HAMOT, Maison de l’Afrique, Nantes

ATELIER D’ÉCRITURE « CORRESPONDANCE

D’OUTRE-TOMBE » D’ARI HAMOT Mercredi 6 mai, 09h30 Maison de l’Afrique Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T09:30:00+02:00 – 2026-05-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T09:30:00+02:00 – 2026-05-06T18:00:00+02:00

La Maison de l’Afrique accueille Ari Hamot pour « Correspondance d’outre-tombe », un spectacle puissant au cœur des mémoires et des héritages. Deuxième volet de la trilogie « Mange tes maux », cette création explore le lien aux ancêtres et les traces de l’esclavage à travers une démarche décoloniale sensible.

Le 6 mai, le public est invité à participer à un atelier d’écriture dont les lettres nourriront la performance, avec une restitution à 17h, suivie d’un moment convivial et d’un espace librairie animé par La Géothèque.

• Atelier d’écriture de 9h30 à 15h

• Restitution ouverte au public à 17h

Maison de l’Afrique 1 rue Louis Préaubert, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

10 mai 2026 10mai2026

Archives nationales d’Outre Mer / Vupar / Ville de Nantes