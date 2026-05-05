Festival des Jeux en bois géants, Parc de la Chantrerie, Nantes
Festival des Jeux en bois géants, Parc de la Chantrerie, Nantes samedi 23 mai 2026.
Festival des Jeux en bois géants Samedi 23 mai, 10h00 Parc de la Chantrerie Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Fête du jeu
Samedi 23 mai 2026 de 10h à 21h, le Bureau des Arts de l’École Supérieure du Bois organise une Fête du jeu au Parc de la Chantrerie.
Gratuit et ouvert à toutes et tous amateurs ou joueurs inexpérimentés.
Sur place : jeux en bois géants réalisés en partie par les élèves de l’école, musique et restauration ! Boissons (softs et alcool) ainsi que nourriture (options végétariennes disponibles) aux tarifs étudiants
Venez donc profiter de cette première édition avec vos amis et famille !
Lieu et accès :
Parc de la Chantrerie (sur l’esplanade proche de la villa)
Bus 75, C6, 85 – arrêt Parc Chantrerie (transports gratuits les week-ends)
Abonnez vous à notre compte Instagram : bda_canarts
https://www.instagram.com/bda_canarts/
Parc de la Chantrerie 95 Route de Gachet, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/bda_canarts/ »}, {« type »: « email », « value »: « bda@asso.esb-campus.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0752077788 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 213 Followers, 30 Following, 36 Posts – See Instagram photos and videos from BDA Can’arts (@bda_canarts) », « type »: « rich », « title »: « BDA Can’arts (@bda_canarts) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.82787-19/586708615_17984324288916170_1038001054809740273_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=111&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=HzgxF0RIc_4Q7kNvwGjHnPX&_nc_oc=AdoJO71HLiqUsUK4YvjiGlVQF0knngOvCcqM0B69XyZEtzBNFXfNCHEyld1-gt3CwoU&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&_nc_gid=TXSa0YUmOR4fW9hN9TFaag&_nc_ss=7a289&oh=00_Af2r36CCCcHF035P9M98BMFtray3S5t5kzHGbKCCmV5S2w&oe=69E39819 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/bda_canarts/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «
« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/bda_canarts/ »}]
Festival des Jeux en bois géants