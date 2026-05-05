Festival des Jeux en bois géants, Parc de la Chantrerie, Nantes

Festival des Jeux en bois géants Samedi 23 mai, 10h00 Parc de la Chantrerie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fête du jeu

Samedi 23 mai 2026 de 10h à 21h, le Bureau des Arts de l’École Supérieure du Bois organise une Fête du jeu au Parc de la Chantrerie.

Gratuit et ouvert à toutes et tous amateurs ou joueurs inexpérimentés.

Sur place : jeux en bois géants réalisés en partie par les élèves de l’école, musique et restauration ! Boissons (softs et alcool) ainsi que nourriture (options végétariennes disponibles) aux tarifs étudiants

Venez donc profiter de cette première édition avec vos amis et famille !

Lieu et accès :

Parc de la Chantrerie (sur l’esplanade proche de la villa)

Bus 75, C6, 85 – arrêt Parc Chantrerie (transports gratuits les week-ends)

Abonnez vous à notre compte Instagram : bda_canarts

https://www.instagram.com/bda_canarts/

Parc de la Chantrerie 95 Route de Gachet, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/bda_canarts/ »}, {« type »: « email », « value »: « bda@asso.esb-campus.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0752077788 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 213 Followers, 30 Following, 36 Posts – See Instagram photos and videos from BDA Can’arts (@bda_canarts) », « type »: « rich », « title »: « BDA Can’arts (@bda_canarts) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.82787-19/586708615_17984324288916170_1038001054809740273_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=111&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=HzgxF0RIc_4Q7kNvwGjHnPX&_nc_oc=AdoJO71HLiqUsUK4YvjiGlVQF0knngOvCcqM0B69XyZEtzBNFXfNCHEyld1-gt3CwoU&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&_nc_gid=TXSa0YUmOR4fW9hN9TFaag&_nc_ss=7a289&oh=00_Af2r36CCCcHF035P9M98BMFtray3S5t5kzHGbKCCmV5S2w&oe=69E39819 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/bda_canarts/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/bda_canarts/ »}]

Festival des Jeux en bois géants