Les rendez-vous de la Libre Usine – La Douche du Lézard, Libre Usine (La), Nantes

Les rendez-vous de la Libre Usine – La Douche du Lézard Jeudi 28 mai, 18h00 Libre Usine (La) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T18:00:00+02:00 – 2026-05-28T18:45:00+02:00

Fin : 2026-05-28T18:00:00+02:00 – 2026-05-28T18:45:00+02:00

La Douche du Lézard vous invite à assister au filage de cette troisième étape de recherche action-création.

Animale est un récit autobiographique qui interroge la manière dont notre corps est à la fois conditionné et pulsionnel, et cherche à révéler une part plus instinctive et authentique de nous-mêmes. Comment faire de ces paradoxes un récit commun intimement relié au vivant ? Animale est une performance solo mêlant danse et voix , elle est construite comme un rituel d’introspection vers les milles visages d’être femme. Stéphanie Chariau plonge en elle-même pour toucher à quelque chose d’essentiel, et vous invite à vivre un moment à la fois intense et apaisant.

Représentation suivie d’un temps d’échanges.

Libre Usine (La) 42 bd de Sarrebruck, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « louise.brosset@lelieuunique.com »}]

La Douche du Lézard vous invite à assister au filage de cette troisième étape de recherche action-création. danse sortie de résidence