Parcours d’ateliers « Seniors, déplacez-vous en toute liberté! », Mairie de quartier Nantes – Barberie, Nantes
Parcours d’ateliers « Seniors, déplacez-vous en toute liberté! », Mairie de quartier Nantes – Barberie, Nantes jeudi 28 mai 2026.
Parcours d’ateliers « Seniors, déplacez-vous en toute liberté! » Jeudi 28 mai, 14h00 Mairie de quartier Nantes – Barberie Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T14:00:00+02:00 – 2026-05-28T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-28T14:00:00+02:00 – 2026-05-28T16:30:00+02:00
Cycle de pusieurs ateliers sur toute la ville
Apprendre en s’amusant avec un quiz interactif et rester mobiles en toute confiance !Ces ateliers s’adressent à tous les seniors nantais, gratuits, ouvert à tous sur inscription par téléphone ou par email :
N’hésitez pas à relayer l’information aux personnes susceptibles d’être intéressées.
Mairie de quartier Nantes – Barberie 111 Rue Pierre Yvernogeau, Nantes Nantes 44300 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@maisontranquillitu00e9.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.40.41.54.44 »}]
Seniors piétons, cyclistes ou automobilistes, vous souhaitez mieux comprendre les nouveautés du code de la route ou des aménagements urbains. Déplacements Mobilité
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