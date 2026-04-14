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Parcours d’ateliers « Seniors, déplacez-vous en toute liberté! », Mairie de quartier Nantes – Barberie, Nantes

Parcours d’ateliers « Seniors, déplacez-vous en toute liberté! », Mairie de quartier Nantes – Barberie, Nantes

Parcours d’ateliers « Seniors, déplacez-vous en toute liberté! », Mairie de quartier Nantes – Barberie, Nantes jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Mairie de quartier Nantes - Barberie

Adresse : 111 Rue Pierre Yvernogeau, Nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Tarif : Gratuit

Parcours d’ateliers « Seniors, déplacez-vous en toute liberté! » Jeudi 28 mai, 14h00 Mairie de quartier Nantes – Barberie Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T14:00:00+02:00 – 2026-05-28T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-28T14:00:00+02:00 – 2026-05-28T16:30:00+02:00

Cycle de pusieurs ateliers sur toute la ville
Apprendre en s’amusant avec un quiz interactif et rester mobiles en toute confiance !Ces ateliers s’adressent à tous les seniors nantais, gratuits, ouvert à tous sur inscription par téléphone ou par email :
N’hésitez pas à relayer l’information aux personnes susceptibles d’être intéressées.

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Seniors piétons, cyclistes ou automobilistes, vous souhaitez mieux comprendre les nouveautés du code de la route ou des aménagements urbains. Déplacements Mobilité

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