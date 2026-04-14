Parcours d’ateliers « Seniors, déplacez-vous en toute liberté! », Mairie de quartier Nantes – Barberie, Nantes

Parcours d’ateliers « Seniors, déplacez-vous en toute liberté! » Jeudi 28 mai, 14h00 Mairie de quartier Nantes – Barberie Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T14:00:00+02:00 – 2026-05-28T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-28T14:00:00+02:00 – 2026-05-28T16:30:00+02:00

Cycle de pusieurs ateliers sur toute la ville

Apprendre en s’amusant avec un quiz interactif et rester mobiles en toute confiance !Ces ateliers s’adressent à tous les seniors nantais, gratuits, ouvert à tous sur inscription par téléphone ou par email :

N’hésitez pas à relayer l’information aux personnes susceptibles d’être intéressées.

Mairie de quartier Nantes – Barberie 111 Rue Pierre Yvernogeau, Nantes Nantes 44300 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@maisontranquillitu00e9.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.40.41.54.44 »}]

Seniors piétons, cyclistes ou automobilistes, vous souhaitez mieux comprendre les nouveautés du code de la route ou des aménagements urbains. Déplacements Mobilité