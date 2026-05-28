Date et horaire de début et de fin : 2026-06-08 20:00 – 23:00

Gratuit : non 6€ Tarif plein: 6€ – Tarif réduit : 5€ – Carte Blanche: 4 €Réservations conseillées via le site:https://www.ticketingcine.com/EMS1157/FRORITR?cmp=other#showsession?id=emsx115700004781&ps=erakys Tout public

Lundi 08 juin à 20h se tiendra une soirée spéciale au cinéma Bonne Garde à Nantes! Venez assister à la projection du film documentaire « Tout va bien » organisé avec SOS Méditerranée et la Croix-Rouge (Rétablissement des liens familiaux).Ce film suit le parcours de mineurs isolés à Marseille.Au programme : projection du film à partir de 20h suivi d’un temps échange avec le public avec les deux associations présentes sur les actions à mener pour protéger les mineurs isolés et favoriser leur épanouissement dans la vie active.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://www.ticketingcine.com/EMS1157/FRORITR?cmp=other#showsession?id=emsx115700004781&ps=erakys



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