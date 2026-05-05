EVA et le Trio CHINAR, Eglise Saint-Clair, Nantes

EVA et le Trio CHINAR Dimanche 7 juin, 18h00 Eglise Saint-Clair Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T18:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:15:00+02:00

Fin : 2026-06-07T18:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:15:00+02:00

EVA choeur de femmes poursuit son voyage à la découverte du chant traditionnel et populaire, de l’Europe du Nord à l’Europe centrale, grand inspirateur de nos musiciens classiques (Bartok, Kodaly, Brahms,Tormis) aux côtés du Trio CHINAR, ensemble de musique arménienne, qui réunit Barbarie Crespin (chant), Lusine Lazaryan (piano) et Marie Guillet (duduk).

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EVA et le Trio Chinar proposent un voyage de l’Europe centrale à l’Arménie, où musique traditionnelle et classique se rencontrent. chant choral musique classique

EVA