C’est la fête à Bottière-Pin Sec !, Square Augustin Fresnel, Nantes
C’est la fête à Bottière-Pin Sec !, Square Augustin Fresnel, Nantes samedi 13 juin 2026.
C’est la fête à Bottière-Pin Sec ! Samedi 13 juin, 15h00 Square Augustin Fresnel Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00
Au programme :
De 15h à 16h30 : Démonstrations de danse par des associations du quartier
Zumba par Nantes est forme et danse géorgienne par Nantes Tbilissi
De 15h à 19h : Visite du quartier en petit train : son histoire et ses transformations
Départ de la rue de Valenciennes
De 17h à 18h : Bal participatif : dansons ensemble !
Avec la compagnie de danse R14
De 18h15 à 19h45 : Défilé de mode par Couture Plaisir
De 20h à 21h30 : Concert de Molokoye (bal créole)
Un point d’eau et des toilettes seront disponibles sur place.
Square Augustin Fresnel Rue Augustin Fresnel, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.nantes.fr/ma-ville-ma-metropole/les-grands-projets/bottiere-pin-sec-plus-vert-solidaire-et-agreable-a-vivre »}]
Rendez-vous pour une journée de fête où tout le monde pourra danser, jouer, partager, manger, rencontrer des voisins/voisines et trouver des informations sur le quartier. nantes nantes métropole
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