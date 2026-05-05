Semaine du logement des jeunes, Place du Commerce, Nantes

Semaine du logement des jeunes 1 – 4 juin Place du Commerce Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T12:00:00+02:00 – 2026-06-01T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T22:00:00+02:00

Besoin d’un logement à Nantes ou aux alentours pour la rentrée ? Du lundi 1er au jeudi 4 juin, venez nous rencontrer pour découvrir nos conseils, informations et bons plans pour une recherche réussie.

——

Dîner Quizz

Mardi 2 juin à 18h30 à l’Espace Beaulieu – Adélis

Ouvert à toutes et tous, le Diner Quizz est un moment ludique et convivial pour s’informer et avancer dans sa recherche de logement.

Sur inscription au 02 40 89 30 15

——

Soirée conviviale autour du logement et visite de la résidence Belem

Jeudi 4 juin à 18 h au 9, rue de Bréa à Nantes

Sur inscription au 02 40 69 61 72

——

Rencontrez-nous…

Infos Jeunes Pays de la Loire, le CLLAJ Passerelle et La Maison de l’Habitant seront présents :

> Lundi 1er juin :

de 12h à 14h, Place du Commerce à Nantes

de 16h à 18h, Place du Bouffay

> Mardi 2 juin à l’ATDEC Bellevue de 14h à 16h

> Mercredi 3 juin avec la Pépinière l’ElectiC, à La Mano de 15h à 18h

Place du Commerce ., Nantes Nantes Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 89 30 15 »}]

Vous avez moins de 30 ans et vous cherchez un logement à Nantes ? À l’occasion de la Semaine du logement des jeunes, rencontrez-nous pour bénéficier de conseils et d’infos et réussir votre recherche. maisondelhabitant logement