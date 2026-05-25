Fil Rouge – Soirée de courts-métrages Cinéma Concorde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-02 20:30 – 22:30

Gratuit : non 5 € 5 €Réservation : https://nantesleconcorde.cine.boutique/media/2259?tab=soon&title=FIL+ROUGE+-+soirée+de+courts-métrages

Le quotidien comme vous ne l’avez jamais vu. Mardi 2 juin 2026 à 20h30, les équipes du @leconcorde.nantes et du Vlipp ont le plaisir de vous convier à la seconde édition du Fil Rouge ! Au programme : une soirée dédiée aux créations audiovisuelles made in Pays de la Loire. Du regard intime au récit du quotidien, les courts métrages explorent cette année un thème qui nous parle à toutes et tous : un certain quotidien. Un jury composé de professionnels et de passionnés remettra plusieurs prix à l’issue de la projection.

Cinéma Concorde Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 58 57 44 http://www.leconcorde.fr/ https://www.facebook.com/events/1986071148691139/



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