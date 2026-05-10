Exposition « Station d’exploration » de Plastic Odyssey Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Nantes
Exposition « Station d’exploration » de Plastic Odyssey Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Nantes mardi 19 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-19 10:00 – 13:00
Gratuit : oui Entrée libre Tout public
Plastic Odyssey est un navire d’expédition qui a été conçu pour parcourir les régions du monde les plus touchées par la pollution plastique, en mer et sur des ilots.À bord de ce navire équipé d’un laboratoire, 20 chercheurs mènent des études sur les solutions concrètes à appliquer contre cette pollution plastique. Au mois de mai, ce navire fera escale à Nantes et des visites guidées seront proposées à son bord. L’exposition à la MHT vient donc compléter cette programmation.Exposition visible dans la salle de conférences de la MHT du samedi 16 mai au vendredi 5 juin, de 10h à 13h et de 14h à 18h du lundi au vendredi.Ouverture de l’exposition les week-ends du 16 et 17 mai et du 23 et 24 mai, de 14h à 18h.???? En savoir plus sur Plastic Odyssey
Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Île de Nantes Nantes 44200
02 40 08 20 22 http://www.maison-hommes-techniques.fr mht.nantes@wanadoo.fr https://www.maison-hommes-techniques.fr/exposition-plastic-odyssey/
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