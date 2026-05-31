Bal du Dimanche, CSC Accoord Bellevue, Nantes
Bal du Dimanche, CSC Accoord Bellevue, Nantes dimanche 31 mai 2026.
Bal du Dimanche 31 mai et 15 novembre CSC Accoord Bellevue Loire-Atlantique
3 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T14:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00
Fin : 2026-11-15T14:00:00+01:00 – 2026-11-15T18:00:00+01:00
Le centre socioculturel de Bellevue et la Ville de Nantes proposent 3 bals par an à l’attention des adultes et seniors. Ces bals répondent de manière qualitative à la lutte contre l’isolement.
En 2026 : dimanches 1er février, 31 mai et 15 novembre 2026
CSC Accoord Bellevue 25 rue du Jamet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 46 44 22 »}]
Trois bals par an à l’attention des adultes et seniors. Ces bals répondent de manière qualitative à la lutte contre l’isolement. Lutte contre l’isolement Musiciens live
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Blandine Lehout : La Vie de ta mère – Cité des Congrès Nantes 31 mai 2026
- Naoned Urban Trail, Stade Michel Lecointre Beaulieu, Nantes 31 mai 2026
- Vide Grenier des Américains, Square Washington, Nantes 31 mai 2026
- Vide-grenier de la Laetitia, Centre Sportif et Culturel La Laëtitia, Nantes 31 mai 2026
- Naoned Urban Trail, Stade Michel Lecointre, Nantes 31 mai 2026