Saison Vagabonde : Bruit vert – Tomkin, La Pêcherie, Nantes

Saison Vagabonde : Bruit vert – Tomkin Dimanche 31 mai, 17h00 La Pêcherie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T17:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T17:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00

Partenariat avec l’association Kids creative

Programmation de la Saison Vagabonde

La Pêcherie Quai André Rhuys Nantes 44262 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?category=all%2Cexpositions%2Cfestivals&date=11%2F12%2F2024&search=saisonvagabonde2026&page=0 »}]

Un projet musical entre électro et enregistrements audio-naturalistes captés dans le parc de Beaulieu. Saisonvagabonde2026 Beaulieu

DR