Saison Vagabonde : Bruit vert – Tomkin, La Pêcherie, Nantes
Saison Vagabonde : Bruit vert – Tomkin, La Pêcherie, Nantes dimanche 31 mai 2026.
Saison Vagabonde : Bruit vert – Tomkin Dimanche 31 mai, 17h00 La Pêcherie Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T17:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T17:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00
Partenariat avec l’association Kids creative
Programmation de la Saison Vagabonde
La Pêcherie Quai André Rhuys Nantes 44262 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?category=all%2Cexpositions%2Cfestivals&date=11%2F12%2F2024&search=saisonvagabonde2026&page=0 »}]
Un projet musical entre électro et enregistrements audio-naturalistes captés dans le parc de Beaulieu. Saisonvagabonde2026 Beaulieu
DR
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