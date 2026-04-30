Atelier Mon prénom avec hangeul Cosmopolis Nantes
Atelier Mon prénom avec hangeul Cosmopolis Nantes samedi 23 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 11:00 – 12:00
Gratuit : non Tarif : 10€
Découvrez le hangeul et réalisez votre prénom en coréen à partir de formes primaires. Présentation rapide de l’alphabet coréenÉcriture de votre prénom en coréen avec assistanceCréation graphique : réalisez votre prénom en hangeul à partir de formes primairesMoment de partage : présentation et découverte des créations Cet atelier est proposé dans le cadre du 13e Festival Printemps coréen à découvrir du 6 au 31 mai 2026 à l’Espace Cosmopolis, à la Salle Paul Fort, aux Salons Mauduit, Pannonica, au Printemps des Nefs, Magmaa et Stéréolux.
Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000
02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr
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