Guillaume Sentou : Un mec cool Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-20 21:00 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

One man show Sentou a toujours rêvé d’être un mec cool, mais force est de constater en se penchant sur son passé que ce n’est pas le cas. Il n’est rien de plus…que lui-même : un people pleaser *. People pleaser : n.m. Anglicisme Qui fait tout pour que l’autre soit bien, même au détriment de son propre intérêt. Qui a tendance à s’oublier.Synonyme : gentil, sympa, bonne poire, couille molle, trop bon trop con, mouton.Antonyme : mec cool, forte personnalité, qui inspire le respect, bien dans ses pompes.Traduction française : *n’a pas d’équivalent en français, moins en parisien. Représentations du 19 au 23 mai 2026 à 21h

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/