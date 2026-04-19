Journée Prendre Soin Maison de quartier des Dervallières Nantes
Journée Prendre Soin Maison de quartier des Dervallières Nantes jeudi 21 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 13:00 – 17:00
Gratuit : oui Tout public
La journée « Prendre soin » est un événement ouvert à toutes et tous, dédié à la santé, à la prévention et au bien-être, organisé au sein de la Maison de Quartier des Dervallières. Tout au long de l’après-midi, habitants et habitantes pourront rencontrer des professionnels et des associations locales, découvrir les ressources existantes et échanger autour de nombreuses thématiques : accès aux droits en santé, bien-être, alimentation, santé mentale, activité physique, etc. Au programme : stands d’information, ateliers pratiques, animations et temps conviviaux pour mieux comprendre sa santé, prendre soin de soi et des autres, et identifier les acteurs du territoire. Entrée libre et sans inscription.
Maison de quartier des Dervallières Dervallières – Zola Nantes 44100
02 40 46 02 17 https://www.accoord.fr/nc_centre/m-q-des-dervallieres/ dervallieres@accoord.fr
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