Les projectionnistes – Ciné-débat Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 18:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Entrée libre dans la limite des places disponibles. Passé l’horaire de début ou en cas de jauge atteinte, l’accès à la salle de conférences n’est plus assuré. Tout public, Adulte, Senior

Ciné-débatUn montage d’extraits de films de la Cinémathèque de Bretagne. Comment les amateurs et les professionnels projetaient-ils leurs films ? À travers des images amateures s’échelonnant de 1920 à 1977, découverte des projectionnistes manipulant en situation différents appareils de formats multiples ayant chacun leurs spécificités : 35 mm, 16 mm ou encore 9,5 mm.Cette séance se clôtura par la projection d’un film sur bande argentique. En présence du cinéaste amateur Bertrand Kérézéon. En écho à l’exposition Grand écran En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne.

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr https://archives.loire-atlantique.fr/44/les-projectionnistes/INFOLOC-8791364?dateIndex=0



Afficher la carte du lieu Archives Départementales de Loire-Atlantique et trouvez le meilleur itinéraire

