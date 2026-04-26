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Les projectionnistes – Ciné-débat Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Les projectionnistes – Ciné-débat Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Les projectionnistes – Ciné-débat Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Archives Départementales de Loire-Atlantique

Adresse : 6 Rue de Bouillé

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 18:00

Tarif : Entrée libre Entrée libre dans la limite des places disponibles. Passé l’horaire de début ou en cas de jauge atteinte, l’accès à la salle de conférences n’est plus assuré.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 18:00 – 19:00
Gratuit : oui Entrée libre Entrée libre dans la limite des places disponibles. Passé l’horaire de début ou en cas de jauge atteinte, l’accès à la salle de conférences n’est plus assuré. Tout public, Adulte, Senior 

Ciné-débatUn montage d’extraits de films de la Cinémathèque de Bretagne. Comment les amateurs et les professionnels projetaient-ils leurs films ? À travers des images amateures s’échelonnant de 1920 à 1977, découverte des projectionnistes manipulant en situation différents appareils de formats multiples ayant chacun leurs spécificités : 35 mm, 16 mm ou encore 9,5 mm.Cette séance se clôtura par la projection d’un film sur bande argentique. En présence du cinéaste amateur Bertrand Kérézéon. En écho à l’exposition Grand écran En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne.

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr https://archives.loire-atlantique.fr/44/les-projectionnistes/INFOLOC-8791364?dateIndex=0


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