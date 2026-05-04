Plantations festives ! Potager de Pirmil Nantes
Plantations festives ! Potager de Pirmil Nantes jeudi 21 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-21 17:30 – 20:00
Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Senior, Tout public
Tomates, courgettes, poivrons…, venez nous aider à planter légumes et aromates au Potager paticipatif de Pirmil avec la BricoLowtech !Ce jardin fournit des légumes pour les Micro-Cantines GRATUITES du Ripaillon, lieu de vie convivial, participatif et solidaire à Pirmil.Le potager ce situe juste à côté du Ripaillon et de la guinguette la Cambuse, berge Sellier Goudy. Il est ouvert tous les mardis de 10h à 12h et tous les jeudis de 17h30 à 19h30 pour jardiner ensemble.Apéro offert aux participant.e.s ! Contact : la BricoLowtech- claude@bricolowtech.fr- 06 64 05 59 20
Potager de Pirmil Nantes 44200
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